„Ich konnte vier Wochen nicht essen“

„Krone“: Pol, zum Saison-Start in Portugal wurdest du per Heli ins Spital geflogen. Viele zitterten sogar um dein Leben. Wie geht es dir heute?

Pol Espargaró: Ich bin retour im Fahrerlager, bin in Silverstone beim letzten Rennen das erste Mal gefahren. Es ist hart, aber ich bin zurück.