Verliebter Marquez mit Herzblatt am Red Bull Ring

Trendumkehr in Spielberg?

Das Glück in der Liebe hat Marquez also auf seiner Seite. Jenes im „Spiel“, also in seinem Beruf, eher weniger. „Seit seinem Unfall in Jerez 2020 samt Oberarmbruch und insgesamt vier Operationen geht es für den Spanier nur noch schleppend voran. Er will, er versucht, kämpft sich zurück - und liegt am Ende oft doch nur auf dem Asphalt“, schreibt die Steirer Krone in einem Porträt des Superstars: „In der Weltmeisterschaft liegt der 30-Jährige vor dem Grand Prix in Spielberg an diesem Wochenende nur am unterdurchschnittlichen 19. (!) Rang.“ Womöglich geht‘s ja in Spielberg mit der Kraft der Liebe wieder bergauf.