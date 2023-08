Die Österreicher setzen heuer den Sparstift an

Mit einer neuen Initiative will Lebensmittelriese Spar noch mehr Kunden in die Geschäfte locken: Seit letzter Woche gibt es eine eigene App fürs Handy, mit der Kunden sparen können. Ein Hit soll der „-25%-Joker“ werden, mit dem ein Produkt um ein Viertel günstiger gekauft werden kann, wenn man die App an der Kasse herzeigt. In Aktionszeiträumen soll es bis zu vier Joker auf einmal geben.