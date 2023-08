Das Rote Kreuz sucht dringend nach Mitarbeitern

„Wir finden zwar immer wieder eine Lösung, spüren aber durchaus den Personalmangel“, so Verena Bachmayer, diplomierte Pflegefachkraft beim Roten Kreuz in Kirchdorf an der Krems. In Oberösterreich gibt es 87 Niederlassungen des Roten Kreuzes, in diesen sind insgesamt 70 Stellen im Gesundheits- und Sozialbereich offen, 50 davon in der Pflege.