Endlich - das Wetter in Tirol wird jetzt stabil

Blitz und Donner selten

Gleichzeitig klettern die Temperaturen weiter in die Höhe. Am Wochenende sollte es in Innsbruck locker für 35 Grad reichen. So werden viele Abkühlung in der Höhe suchen. Blitz und Donner brauchen sie am Samstag und Sonntag nicht fürchten. Die Hitzeglocke selbst hat vermutlich bis Mitte kommender Woche Bestand. Dann könnte Abkühlung folgen.