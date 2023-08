Baum kracht auf volles Auto, Brücke weggerissen

Der 18-Jährige lenkte das Auto am späten Dienstagnachmittag auf der Tiroler Straße in Kirchbichl in Richtung Westen, als durch das Unwetter ein Baum in die Straße stürzte und genau auf das Dach des voll besetzten Autos krachte. Während die restlichen Insassen unverletzt blieben, zog sich der Lenker eine leichte Verletzung zu. An seinem Auto entstand jedoch beträchtlicher Sachschaden.