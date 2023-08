Den Banken Druck machen: Darf die Politik das?

Banken im Fokus der Politik. Die Rede ist von Übergewinnbesteuerung. Und es gibt eine erste Klage durch den Verein für Konsumenteninformation (VKI) - in Auftrag gegeben vom grünen Sozialminister. Was der türkise Koalitionspartner dazu sagt, welche Chance eine solche Klage haben kann und was für sowie gegen eine Bankensteuer spricht: Die „Krone“ analysiert.