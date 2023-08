Hunderte Russen sitzen in Ferienparadies fest

Wegen des Überfalls auf die Ukraine ist auch die russische Luftfahrt mit Sanktionen belegt worden. Trotzdem transportierte die Airline Red Wing Touristen in den Türkei-Urlaub. Nun streikt bei den Flugzeugen die Technik. In einer Stellungnahme der russischen Airline heißt es am Dienstag: „Zwei von drei verfügbaren Boeing 777 in unserer Flotte sind aus technischen Gründen außer Betrieb und müssen am Boden bleiben.“