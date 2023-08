Pfadis aus 15 Nationen bauten „Kleinstadt“ in OÖ

Die Möglichkeiten, seinen Tag zu gestalten, sind vielseitig: Für die Jüngsten (sieben bis zehn), genannt Wichtel und Wölflinge, gibt es ein vorgeschriebenes Programm. Die älteren Gruppen dürfen ihre Aktivitäten größtenteils selbst gestalten. So gibt es etwa eine vielfältige Auswahl an Workshops, Sportangeboten und Spielen. Am „Together 2023“ trifft man eine bunte Mischung an: Internationale „Pfadis“ im Alter von einem bis hin zu 83 Jahren und Gruppen, die zwischen zwei und 117 Mitglieder umfassen.