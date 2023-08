Zwei betrunkene Radler verletzten sich bei Sturz

Laut Polizei kam die Radlerin von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Nachdem sie wieder bei sich war, brachte die Rettung die verletzte Frau ins Tauernklinikum nach Zell am See. Am selben Abend hatte sich auch im Salzburger Stadtteil Gneis ein ähnlicher Unfall ereignet: Ein 22-jähriger Radfahrer war mit Freunden unterwegs und stürzte, nachdem er anderen Radlern ausgewichen war. Der Mann brach sich durch den Sturz die rechte Hand. Er hatte fast zwei Promille intus und trug auch keinen Helm, heißt es in der Meldung der Polizei.