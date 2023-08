Eine Erfolgsgeschichte auf der Burg Schlaining

Am 15. August vor zwei Jahren wurde die Jubiläumsausstellung „Wir sind 100. Das Burgenland schreibt Geschichte“ auf der Friedensburg Schlaining eröffnet. Mit 50.000 Besuchern hatte man gerechnet, gekommen sind in den vergangenen 730 Tagen an die 120.000. Bis 11.11. sind die 850 Objekte rund um die burgenländische Identität noch zu sehen.