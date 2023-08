Mölzer: „Kann ,Go back to Traiskirchen‘ werden“

Andreas Mölzer analysiert im aktuellen „Duell“ mit Eva Glawischnig auf krone.tv die „Comeback“-Tour des SPÖ-Parteivorsitzenden Andreas Babler durchaus kritisch: „Ich weiß nicht, ob die Comeback-Tour nicht eher zu einem ,Go back to Traiskirchen‘ wird.“ Denn viele Aussagen Bablers werden aufgrund des vielfachen Gegenwinds in der SPÖ derzeit zunehmend unscharf.