Nach Zusammenstoß blieb Biker bewusstlos liegen

Autofahrer und sein Beifahrer leisteten Erste Hilfe

Der Pkw -Lenker und sein Beifahrer leisteten bis zum Eintreffen der Rettung Erste Hilfe. Der 53-Jährige wurde durch den Unfall im Bereich der Hüfte, am Rücken und an den Fingern erheblich verletzt. Er wurde in die Klinik eingeliefert. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.