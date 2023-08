Plan B in der Schublade: Legt Salzburg nach?

Nur vier Verteidiger sind fit

Weil Solet und Morgalla jetzt also länger ausfallen, ist ein Nachrüsten am Transfermarkt möglich, könnte Plan B in Kraft treten. „Wir haben immer Spieler im Blick“, bestätigte Freund, „hatten aber nichts mehr geplant.“ Samson Baidoo machte seine Sache gegen die Violetten hervorragend, schaffte es sogar ins „Krone“-Team der Runde. Passieren darf allerdings nichts mehr. Von nominell elf Verteidigern stehen aktuell nur noch vier zur Verfügung, wobei der Plan war, Piatkowski noch zu verleihen.