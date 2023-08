Rita Ora wagte Fallschirmsprung aus 4500 Metern

Normalerweise fühlt sie sich auf der Bühne am wohlsten. Doch für eine Abenteuershow des Senders National Geographic ging Rita Ora in die Luft. Genauer gesagt, sprang die Sängerin aus 4500 Meter Höhe über dem Valley of Fire in Nevada mit dem Fallschirm ab. Zusammen mit dem Abenteurer Bear Grylls (nach dem die auch ist Show „Running Wild with Bear Grylls“ benannt) im Tandem.