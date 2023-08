Klimawandel: 72,5 Prozent sehen negative Folgen

„Wir dürfen nicht den Mut verlieren“

„Gemeinden an Flüssen und Seen fürchten das Hochwasser, die Landwirtschaft hat mit Ernteausfällen durch Trockenheit zu kämpfen, und die Bevölkerung leidet unter der Rekordhitze oder heftigen Unwetter-Ereignissen“, meinte Umwelt- und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) angesichts der Umfrageergebnisse in einer der APA übermittelten Stellungnahme. Die Auswirkungen der Klimakrise seien für alle bereits jetzt spürbar und würden die Gesellschaft vor große Herausforderungen stellen. „Aber wir dürfen nicht den Mut verlieren. Der Kampf gegen die Klimakrise bringt enorme Chancen mit sich. Mehr Lebensqualität, mehr Ernährungssicherheit, eine lebendige Natur und gute Luft zum Atmen.“