Klimawandel für Dummies: Wir klären auf!

Ich musste heute mit Jacke raus und die Experten erzählen was von Klimawandel?

Ein großes Missverständnis der Klimakrise ist, dass sich das Klima nur in eine Richtung verstärkt. Die meisten nehmen an, dass Hitzewellen und Dürren die einzigen Folgen der Krise wären. Dies ist grundsätzlich falsch. Erwärmt sich die Erde, so kann sie grundsätzlich auch mehr Wasserdampf speichern. Unsere Atmosphäre enthält 4 % mehr Wasserdampf als noch vor 40 Jahren. Dieser muss auch wieder abgegeben werden und so kommt es zu starken Niederschlägen, Schneefällen und Überschwemmungen.