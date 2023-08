Für gesuchten Mann klickten in Tirol Handschellen

In Justizanstalt gebracht

„Der 31-Jährige wird mit einer kriminellen Organisation im Bereich der Migration sowie der Dokumentenfälschung in Verbindung gebracht“, teilt ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage der „Tiroler Krone“ mit. Für den Mann klickten sofort die Handschellen. Er wurde in die Justizanstalt nach Innsbruck eingeliefert.