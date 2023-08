Barisic nimmt die zweite Garde in die Pflicht

Wobei er einige Herren, die zuletzt als Joker ran durften, in die Pflicht nimmt: „Ich erwarte mir schon von jenen Spielern, die wir einwechseln, dass sie uns neuen Mut geben, eine gewisse Energie in unser Spiel bringen. Das ist zuletzt nicht passiert, und das wissen die Jungs.“ Konkret sagt der Coach: „Es geht darum, das zu spielen, was die Mannschaft gerade in jenem Moment braucht. Und nicht das zu spielen, was ich als individueller Kicker zeigen will. Das sind riesengroße Unterschiede.“