Beach-Boys stehen vor Babypause und Hochzeit

Bei Hörl ist ein Turboschub garantiert: Der Saalfeldener fiebert in den nächsten Tagen der Geburt seiner Tochter entgegen. „Wir werden das Elite-Turnier in Hamburg auslassen. Ich will bei der Geburt dabei sein“, erzählt Hörl und betont: „Die WM ist mit dem neunten EM-Platz super solide abgesichert.“ Die Baby-Pause betrifft auch noch das Future in Baden. Bei dem wird Horst mit Nachwuchshoffnung Timo Hammarberg baggern und smashen.