Zum Schulstart: Nur noch 20 Fachgeschäfte

In rund drei Wochen geht es für 250.000 Wiener Schüler und Jugendliche wieder in die Klassen. Vorab müssen Eltern ihre Kinder mit Schulsachen ausstatten. „Auch im Zeitalter der Digitalisierung benötigen die Schüler hochwertige Schreib- und Papierwaren. Hier ist der Wiener Fachhandel der richtige Ansprechpartner“, so Handelsobfrau Margarete Gumprecht. Durchschnittlich werden für Schulhefte, Stifte und Schreibgeräte rund 150 Euro ausgegeben.