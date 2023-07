Teuerung: So viel kostet Schulbeginn die Eltern

Für Schüler liegt der Schulbeginn noch in weiter Ferne. Bei Eltern könnten die bevorstehenden Ausgaben aber bereits für schlaflose Nächste sorgen: Konsumentenschützer bestätigen beträchtliche Kostensteigerungen in einzelnen Segmenten. Unterstützungsangebote laufen an. Wie teuer der Schulbeginn wirklich ist - wir haben nachgerechnet.