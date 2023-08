Conchita Wurst: „Wir müssen uns alle akzeptieren“

Wenn man an den Auftritt mit „Rise Like a Phoenix“ zurückdenkt, bekommt man heute noch Gänsehaut. Dürfen sich die Fans am „Krone“-Fest auf den Hit freuen?

Ja, selbstverständlich! Ich verdanke alles diesem Song, er war das Sprungbrett für alles, was ich heute mache, dafür, wie ich mein Leben verbringe und was ich meinen Beruf nennen darf.