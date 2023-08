Ambros live: Unser „Wolferl“ kann es noch immer

„Blume aus Gemeindebau hat es nie gegeben“

Wenn die Band am Samstag, 19. August, um 17.50 Uhr auf der Sparkasse OÖ-Hauptbühne auftritt, werden Hits wie Zwickt’s mi, Lass mi amoi no d’Sunn aufgeh’n segn, Da Hofa, Es lebe der Zentralfriedhof oder Die Blume aus dem Gemeindebau die Fans am Urfahraner Marktgelände in Erinnerungen schwelgen lassen. Ob es die „Blume aus dem Gemeindebau“ tatsächlich gegeben hat? „Nein, die hat es nicht gegeben. Es gibt eine Frau, die herumgeht und behauptet, sie sei das. Aber das stimmt nicht. Jede, die das behauptet, ist eine Lügnerin“, reagiert Ambros aufgebracht auf die Frage.