So wird in Oberösterreich im Sommer geurlaubt

Tourismus-Chef zufrieden

„Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer“, sagt Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des OÖ Tourismus, in Anlehnung an die laufende Saison. „Aber wir sind einmal sehr gut reingestartet.“ Neben dem Salzkammergut und Linz laufe es auch in der Pyhrn-Priel-Region sowie dem Mühlviertel recht gut. Auffällig sei: „Heuer sind die internationalen Gäste wieder verstärkt da.“