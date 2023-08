Die verrücktesten Vertragsklauseln der Stars

Selena Gomez litt 2014 so sehr unter der Trennung von Justin Bieber, dass sie folgende Klausel in ihren Tour-Vertrag einbauen ließ: „Niemand um Selena herum darf ‚Justin‘ heißen.“ Was dazu führte, dass einige bereits angeheuerte Mitglieder der Selena-Crew kurzfristig ihre Vornamen änderten …