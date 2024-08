Thomas Gottschalk hat seine Karina geheiratet

Passiert ist das Ganze bereits vor einer Woche. Erst Ende Juni hatte Gottschalk die Verlobung mit Mroß öffentlich gemacht. Jetzt war es so weit. „Eine normale Hochzeit mit drei Gästen auf Ibiza halt, mit einem glücklichen Brautpaar, das sich barfuß und ganz in Weiß ewige Treue geschworen hat. So hatten wir uns das gewünscht und so war’s dann auch!“, berichtet der Entertainer selbst.