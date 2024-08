Rod Stewart äußert sich zu den Gerüchten

Haus wird nicht verkauft

Der Sänger fügte hinzu: „Ursprünglich hielten wir es für sinnvoll, unser Haus in L.A. zu verkaufen, aber nachdem ich in diesem Sommer eine wunderbare Zeit mit Familie und Freunden während meiner Residency in Las Vegas verbracht habe, wurde uns klar, dass es sinnvoll ist, unser Haus dort zu behalten.“