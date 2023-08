Die Täter aufzeigen | Die Opfer stärken

„Du willst unkompliziert sein, damit du wieder gebucht wirst.“

„Gerade am Anfang der Karriere schlucken viele schon sehr viel, oft zu viel.“

„Macht‘s euch das aus, das ist ja kein Kindergarten hier. Ihr seid alle erwachsen, sag halt was.“



Es sind Sätze wie diese, die jene Menschen - vor allem junge, vor allem Frauen - oft hören, wenn sie Missstände aufzeigen. Wenn sie Vorwürfe der (sexuellen) Belästigung, der Gewalt, der Demütigung gegenüber ihren - meist älteren, meist Männern - Kollegen äußern. In jeder Branche gibt es das. Die Verkäuferin, der der Filialleiter tief ins Dekolleté schaut. Die Kellnerin, die vom Restaurantchef einen Klaps auf den Po bekommt. Die Sekretärin, die vom Manager mit Nachdruck gebeten wird, am Abend länger und mit ihm alleine zu bleiben. Die Maskenbildnerin, vor der der große Star und Publikumsliebling sich ganz ungeniert selbst befriedigt. Nein, es ist kein Spezifikum der Filmbranche, was „Krone“-Medienredakteurin Jasmin Gaderer und Kulturchef Stefan Weinberger aufgedeckt haben: Dass sich trotz #metoo und anderen Skandalen noch immer die wenigsten trauen, Missbrauch öffentlich zu machen - weil immer die missbraucht werden, die Angst vor den Konsequenzen haben müssen, vor beruflichen, vor gesellschaftlichen.