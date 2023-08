„Sogar am Land in Anthering ist Miete unleistbar“

Auch im Flachgau 20 Euro Miete je Quadratmeter

Spätestens seit dem Frühjahr kann Reschreiter die Sorgen und Ängste der Kundschaft noch besser nachvollziehen. „Unser Vermieter in Bergheim verkauft nächstes Jahr die Wohnung, in der wir leben. Wir brauchen also etwas Neues“, erzählt Reschreiter. Von Neubau kann freilich keine Rede sein. Nach ein paar Monaten auf Herbergssuche und den ersten Besichtigungen verliert die resolute Dame langsam aber sicher den Glauben, etwas Passendes zu finden. „Mein Partner arbeitet, ich auch. Ich will doch leben können und nicht nur überleben!“