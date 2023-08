Salzburger Wohnträume sind nicht mehr finanzierbar

Unfinanzierbar! Diesen Spruch vernimmt man in ganz Österreich, im Speziellen in Salzburg, weil das Bundesland teils mit den höchsten Lebenshaltungskosten aufwartet. Die Lebenshaltungskosten sind etwa so hoch, weil die Immobilienpreise bis 2022 davongaloppiert sind. Und wer sich aktuell für eine Immobilie interessiert, muss zudem mit Zinsen um die vier Prozent rechnen. Das schmerzt.