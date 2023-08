Südoststeirerin ging mit Messer auf Partner los

In Bad Gleichenberge in der Steiermark eskalierte am Donnerstagabend ein Streit zwischen einer 50-jährigen Frau und ihrem 61-jährigen Partner. Nachdem die Frau den Mann bedroht hatte, griff sie zu einem Küchenmesser und ging auf ihren Partner los. Er wurde am Unterarm verletzt. Ermittlungen wegen versuchten Mordes!