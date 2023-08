Salzburg: Frau (86) Opfer einer falschen Enkelin

Diesen Anruf wird eine Pensionistin aus Salzburg so schnell nicht vergessen. Mittwochvormittag läutete bei der 86-Jährigen das Telefon, am Hörer: ihre vermeintliche Enkelin. „Ich bin in einen Unfall verwickelt, jemand ist dabei gestorben“ - soll eine weibliche weinerliche Stimme gesagt haben. Kurz darauf läutete es wieder. Diesmal sprach eine vermeintliche Polizistin mit der Flachgauerin. Ein Staatsanwalt verfüge über eine Einlieferung der Enkelin ins Gefängnis. Außer, die 86-Jährige hinterlegt sofort eine Kaution von 60.000 Euro.