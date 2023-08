Kika/Leiner-Pleite: Jobportal bereits in Betrieb

Brief von Landeschef an Betroffene

Die ersten Schritte sind bereits eingeleitet: So erhielten rund 50 Personen einen Brief vom Landeshauptmann. Darin teilt Doskozil mit, dass versucht wird, möglichst vielen Betroffenen adäquate Jobs im Landesdienst oder in der Landesholding anzubieten. „Natürlich sind auch wir durch gesetzliche Vorgaben an bestimmte Voraussetzungen gebunden, weswegen wir leider keine Jobgarantie geben kann“, betont Doskozil im Schreiben. Man werde aber jede Möglichkeit ausschöpfen, um den Betroffenen zu helfen.