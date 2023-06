Filialen schließen: Hilfe für Mitarbeiter zugesagt

Hilfe vom Land

Betrübt zeigen sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann. Sie sagten den leidtragenden Mitarbeitern am Mittwoch ihre volle Unterstützung zu. „Als Land werden wir alles unternehmen, um den Betroffenen zu helfen, sei es mit Maßnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt oder im Falle der Pleite über eine Insolvenzstiftung“, kündigten Doskozil und Schneemann gemeinsam an. Der Wirtschaftslandesrat schlug darüber hinaus einen Runden Tisch mit dem AMS und den Sozialpartnern vor, um rasch ein konkretes Konzept erarbeiten zu können. Vorrangiges Ziel: 140 Mitarbeitern soll eine baldige Rückkehr in die Berufswelt ermöglicht werden.