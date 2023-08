Blinde Kickerinnen spielen um Weltmeister-Titel

Die Mannschaft hat laut Kapitänin ein echtes „Hammerlos“ erwischt. Am 14. August findet das erste Spiel gegen Indien statt, am 16. folgt die Partie gegen Deutschland, am 18. steht Argentinien am Plan. „Wir haben eine schwere Gruppe erwischt, daher sind unsere Chancen schwer einzuschätzen“, so Sulyok. Die Damen hatten nur sieben Wochen Vorbereitungszeit, sind aber mit vollem Einsatz und Optimismus dabei.