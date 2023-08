Italien: Muschelbestand durch Blaukrabben bedroht

Bedrohung für Fischerei

„Die Tätigkeit der kleinen Fischer in Italien ist in Gefahr“, beklagte der Präsident des Landwirtschaftsverbands Coldiretti, Ettore Pandini. Um die 3000 Fischerbetriebe, die am Po an der Mündung zur Adria liegen, seien bedroht. Die Fischergenossenschaften und Aquakulturunternehmen, welche die Blaukrabben fangen und beseitigen, werden nun von der Regierung finanziell unterstützt. Die Schalentiere sollen mit robusten Netzen aus dem Meer gefischt und danach auf der Mülldeponie entsorgt werden. Dabei wird Rücksicht auf die Entsorgungskosten genommen.