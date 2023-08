Drohnenangriffe: Moskauer Flughafen getroffen?

Laut der Nachrichtenagentur Reuters ging in den frühen Morgenstunden eine Autowerkstatt in Domodedowo in der Nähe des zweitgrößten Flughafens in Flammen auf. Das Katastrophenschutzministerium der Russischen Föderation gab gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Nowosti bekannt, dass die Brandfläche 1000 Quadratmeter umfasse. Die Ursache ist bislang unklar. In russischen sozialen Medien gab es unterschiedliche Angaben zum Brand. Es war sogar die Rede davon, dass der Flughafen Domodedowo selbst in Brand geraten sei. In einem Video, das auf Telegram gepostet wurde, schildert eine Augenzeugin, dass sie gesehen habe, wie etwas explodiert sei, bevor sich die Flammen ausgebreitet hätten.