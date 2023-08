„Wir müssen uns jetzt kein Loch graben“

Eine Reaktion in der Bundesliga, wenn Austria Klagenfurt nach Graz kommt, erwarten sich jetzt die schwarz-weißen Fans, die von der Wucht von PSV im Champions-League-Qualimatch und dem eklatanten Klassenunterschied zwischen den beiden Teams doch überrascht waren. Bei Sturm hat man das jedoch ein Stück weit erwartet. „Man darf nicht vergessen, was PSV für ein Weltklasseteam ist“, sagte Gregory Wüthrich. „Dennoch war das von uns zu wenig. Wir haben uns viel vorgenommen. Dann liegst du gegen so ein Team nach vier Minuten hinten. Das ist nicht einfach im Kopf. Den Willen und die Bereitschaft hab ich aber immer gesehen. In der Pause haben wir uns auch gesagt, dass wir uns hier nicht so unter Wert verkaufen dürfen.“