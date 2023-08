LIVE ab 20.30 Uhr: Sturm Graz muss gegen PSV ran!

Sein Team kann mit Selbstvertrauen in die Partie gehen. Die ersten drei Pflichtspiele der Saison konnte Sturm souverän gewinnen, gegen die Austria (3:0) und den LASK blieb man ohne Gegentor. Ilzer steckte die mentale Herangehensweise zuletzt bei einer Podiumsdiskussion in Graz ab: „Wir glauben an diese Möglichkeit, das Playoff zu erreichen. Wir glauben daran, die Champions-League-Hymne zu hören. Wahrscheinlich dann nicht in Graz, aber in einem Stadion, wo wir schon relativ erfolgreich waren“, erinnerte der 45-Jährige an den Cup-Triumph in Klagenfurt.