Sturm-Boss Jauk: „Blamage für Sportstadt Graz!“

Der Sturm-Boss regt an, dass sich die Verantwortlichen in Graz und in der Steiermark ein Vorbild an anderen Bundesländern in Österreich nehmen könnten. „Was wir hier in Graz in den vergangenen Jahren diskutiert haben, ist ja relativ bescheiden gewesen. Und trotzdem wurden wir da oder dort für unsere Pläne geprügelt. Da müssten Politiker in anderen Bundesländern längst zurückgetreten sein, wenn man bedenkt, was die da für Stadien hinstellen. Aber von dort höre ich eigentlich nur positive Kommentare und viel Applaus ...“