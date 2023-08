„Abriss“: Erst aufbauen, dann klein schlagen

Publisher astragon und das Berliner Entwicklerstudio Randwerk haben am Dienstag bekannt gegeben, dass ihr heuer mit dem Deutschen Computerspielpreis in der Kategorie „Bestes Grafikdesign“ ausgezeichneter Titel „Abriss - build to destroy“ am 5. September für den PC (via Steam) erscheinen wird. In dem „Physik-Zerstörungs-Puzzlespiel“ gilt es, allerlei Konstruktionen in ihre Einzelteile zu zerlegen.