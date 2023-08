3,65 Mrd. fürs Börsel | Kickl gewinnt immer

Ob dieser Regierung noch irgendetwas hilft? Die Abschaffung der kalten Progression, also des jährlichen durch die Gehaltserhöhungen bedingten Nachrückens in höhere Steuerstufen, gehört zu den großen Errungenschaften von Türkis-Grün. So richtig angekommen bei den Menschen im Land ist das freilich noch nicht, weshalb Finanzminister Magnus Brunner nun versucht, diese Maßnahme offensiv zu verkaufen. Im nächsten Jahr, so verkündete er es gestern, schwemmt das 3,65 Milliarden Euro ins Börsel der Österreicher. Oder richtiger: Bleiben zusätzliche 3,65 Milliarden im Börsel, im Durchschnitt, so errechnete es das Finanzministerium bringt die Abschaffung der kalten Progression Beschäftigten und Pensionisten 700 Euro im nächsten Jahr. „Krone“-Wirtschafts-Ressortleiter Dr. Georg Wailand findet das „historisch“, es sei ein Riesenschritt, es bleibe mehr Netto vom Brutto. Aber - siehe oben - die Skepsis gegenüber dieser Regierung ist mittlerweile in breiten Kreisen so groß, dass selbst diese historische Maßnahme vermutlich wenig Anerkennung findet.