Diese Dinge sollten Sie als Arbeitnehmer nie tun

Chris Williams arbeitete fast acht Jahre lang für den US-Softwaregiganten Microsoft am Firmensitz in Redmond, Washington, davon drei Jahre als Vizepräsident der Personalabteilung. Als solcher habe er viele Mitarbeiter gesehen, die einige „grundlegende Fehler“ gemacht hätten, schreibt Williams, der inzwischen Führungskräfte berät, in einem Gastbeitrag für den „Business Insider“ - und verrät dort vier Dinge, die er als Angestellter „niemals tun würde“.