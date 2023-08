Stöckelschuh-Stalker in Wien aus U-Haft entlassen

Der 18-Jährige will Profiviolinist werden

Der Grund: Der Schüler spielt Geige - bis zu fünf Stunden täglich. Und will Profiviolinist werden. Die Medikamente könnten seine Fingerfertigkeit beeinträchtigen, so die Sorge. Schließlich willigt er doch ein und kommt, nicht rechtskräftig, mit sechs Monaten bedingt samt bedingter Einweisung davon. Nach vier Monaten in U-Haft ohne Geige wurde der junge Stöckelschuh-Stalker am Montag enthaftet.