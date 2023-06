Stöckelschuh-Stalker terrorisierte Nachbarinnen

„Wieso machen Sie denn sowas?“, fragt die Richterin. „Einfach aus Spaß“, beteuert der angeklagte Jugendliche. Sehr lustig ist es aber nicht, was die Zeuginnen in Saal 301 im Wiener Landesgericht berichten: „Er ging mir bis zur U-Bahn nach, so nah, dass ich ihn hinter mir gespürt habe“, „Er lauerte mir ständig auf. Während ich mit dem Lift fuhr, lief er die Stiegen hinunter, um schon dazustehen, wenn die Tür aufgeht“, „Er stand mehrfach starr vor meinem Fenster und starrte ins Zimmer“. „Er blockierte mit der Hand die Tür, ging in mein Büro“, „Er verfolgte mich bis in die Garage, lief meinem Auto nach“, „Er klingelte und fragte, ob ich Stöckelschuhe trage“.