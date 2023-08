Diesen Fang ließ ein Fischer doch lieber frei

„Jesus! Was ist das?“

Auf dem Video ist zu hören, wie der Fischer beim Anblick des Fangs nur noch „Jesus! Was ist das?“ herausbringt. Später veröffentlichte er das Video auf Facebook und fragte die Anglergruppe Nova Scotias, ob sie wissen, was das für ein Fisch gewesen sein könnte. Zwei Tage später antworten ihm zwei Biologen und sagten dem Mann, dass sein Fang wohl ein Weißer Hai gewesen sein muss. Sie schätzen den Hai auf 2,5 Meter und ca. auf 110 Kilogramm.