Trauer um „Tohuwabohu“-Star & Clown Jango Edwards

Der Sohn europäischer Einwanderer mit familiären Wurzeln in Irland, England und Osteuropa wurde 1950 als Stanley Ted Edwards in Detroit, USA, geboren. Nach einem Studium der Philosophie und der Religion wurde er Clown und Comedian und hatte in Frankreich und England mit seinen körperbetonten, teils derben Auftritten solo oder mit seiner Gruppe „Friends Road Show“ große Erfolge. In Amsterdam gründete er das „Festival of Fools“, in Barcelona, wo er in den vergangenen Jahren lebte, ein Clowns-Institut.