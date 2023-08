Schon gehört? krone.at wird jetzt auch vorgelesen!

Um die neue Funktion noch weiter verbessern zu können, haben Sie als Leserinnen und Leser übrigens auch die Möglichkeit, uns direkt im Audio-Player ein paar kurze Fragen unter „Sagen Sie uns Ihre Meinung“ zu beantworten. Teilen Sie uns mit, was Ihnen an Text to Speech gefällt und was Ihrer Ansicht nach noch verbessert werden kann. Wir freuen uns auf Ihr Feedback!