Kollision auf B 75: Lenker und Kind in Klinik

Kurz nach 19 Uhr fuhr ein 40-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Murau auf der B 75 in Richtung Oberwölz. Dabei geriet er in Raiming aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 48-Jährigen. Er war gemeinsam mit seinem siebenjährigen Sohn am Rücksitz in Fahrtrichtung Niederwölz unterwegs gewesen. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde das Fahrzeug des 48-Jährigen in den Straßengraben geschleudert. Der Pkw des 40-Jährigen kam nach rund 100 Metern im Zaun eines Hauses zu stehen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.